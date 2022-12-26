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У Дніпрі проходять обшуки у справі «Великого будівництва», – Схеми

Ольга Денисяка

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Детективи Національного антикорупційного бюро України 26 грудня проводять серію обшуків у Дніпрі у фігурантів кримінальної справи, пов’язаної із «Великим будівництвом», серед яких – голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Про це з посиланням на власні джерела повідомляють Схеми.

Згідно з даними джерел журналістів, обшуки почалися вранці 26 грудня. Детективи проводять слідчі дії безпосередньо у приміщенні Дніпропетровської ОВА – кабінеті самого Резніченка, а також у Департаменті житлово-комунального господарства, який є відповідальним за закупівлі в межах будівництва і реконструкції доріг та низці інших департаментів ОВА.

Також обшуки, за даними журналістів, провели у підрядників ДОВА – у приміщеннях фірми «Будінвестінжиніринг», на виробничих підприємствах та у пов’язаних осіб компанії.

У Дніпропетровській ОВА обшуки поки не коментували. В НАБУ та САП також наразі не коментували ці слідчі дії.

Раніше журналісти опублікували розслідування «Супутниця на мільярд», в якому розповіли, що приватна фірма «Будінвест Інжиніринг», яка освоїла вже півтора мільярда гривень на ремонті доріг у Дніпропетровській області, напряму пов’язана з керівником Дніпропетровської ОВА Валентином Резніченком, від якого залежить, кому і в яких обсягах виділяти бюджетні кошти області

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