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На Львівщині вилучили одягу на 900 тис. грн, який ввозили під виглядом гуманітарки

Ольга Денисяка

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Співробітники Львівської митниці викрили незаконну оборудку з перевезенням «гуманітарної допомоги» орієнтовною вартістю понад 900 тисяч гривень. Про це йдеться у Facebook Львівської митниці.

Автомобіль Renault з гуманітарним вантажем прибув в пункт пропуску «Краківець-Корчова» із Польщі. «Допомога» адресувалася на один з благодійних фондів Львівщини. Під час перевірки та повного митного огляду вантажівки виявили товар, не вказаний у декларації – 4 142  одиниць нового одягу та галантереї.

За цим фактом склали адмінпротокол  за ч.1 ст.483 (Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю) Митного кодексу України. Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі 100% вартості товарів з конфіскацією безпосередніх предметів порушення митних правил.

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