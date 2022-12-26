На Луганщині місцеві мешканці масово вирубають дерева для обігріву, – Гайдай

На тимчасово окупованій території Луганщини місцеві мешканці масово вирубають дерева, щоб обігріти свої оселі. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Так, за словами Гайдая, ситуація з опалювальним сезоном на Луганщині залишається критичною.

«Окупанти та колаборанти не підготували великі міста до опалювального періоду. Це дикі речі, однак вони підвозять дрова до багатоповерхових будинків. Однак роблять це один-два рази і все», – зазначив очільник ОВА.

Він додав, що у Рубіжному, Сєвєродонецьку та інших великих містах майже не залишилося дерев, адже люди вирубують їх для обігріву.

«У лісосмугах дуже небезпечно, там усе заміновано, тому мешканці зрізають і зрубають дерева у містах», – пояснив Гайдай.

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