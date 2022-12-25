Росіяни не випускають і тримають у заручниках мешканців окупованих територій, – мер Мелітополя

Вже 10 днів поспіль російські загарбники нікого не випускають із окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей у бік Запоріжжя. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram.

За словами посадовця, донедавна мешканці тимчасово окупованих українських територій хоч із труднощами, але могли виїхати у бік Запоріжжя через місто Василівка. Однак уже протягом десяти днів рашисти не випускають взагалі нікого.

«Рашисти зробили з окупованих територій резервацію і тримають людей у заручниках. Вже протягом 10 днів вони не випускають жителів тимчасово окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей через Василівку у бік Запоріжжя. Місяць тому перестали випускати чоловіків, придатних до військової служби, а тепер – навіть дітей, жінок і людей похилого віку. Людям, які все ж намагаються проїхати, кажуть кидати авто і йти до Запоріжжя пішки», – розповів Іван Федоров.

Він додав, що самі окупанти стверджують, що закрили виїзд на підконтрольну Україні територію через Василівку нібито до 15 січня.

Досі українці, які хотіли вибратися з окупації, змушені були отримати спеціальний пропуск від рашистів для проїзду через блокпости. А на цих пунктах штучно створювали черги. Таким чином спроби місцевих виїхати розтягувались надовго.

Про посилення режимно-адміністративних заходів на тимчасово захоплених територіях Запорізької області знають і в Генштабі. Там кажуть, що у вищезгаданій Василівці місцевим навіть заборонено пересуватись містом.

«У Василівці окупанти ввели комендантську годину з 28 грудня цього року по 4 січня 2023-го. Працівникам екстрених служб видають спеціальні перепустки, а іншим місцевим жителям заборонено залишати житло та переміщуватися по населеному пункту», – кажуть у Генштабі.

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