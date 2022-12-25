Митрополит Епіфаній: «Деякі аргументи для календарної реформи є слушні, деякі – нецерковні і спекулятивні»

Глава Православної церкви України Митрополит Епіфаній про календарну реформу, яка не просто передбачає перехід на святкування Різдва 25 грудня:

«Протягом останнього десятиліття щороку все голосніше лунають пропозиції здійснення в нашій Церкві календарної реформи. Адже одна частина церков світового православ’я дотримується новоюліанського календаря, інша – юліанського, різниця між якими, як відомо, нині складає 13 днів.

Всім слід чітко розуміти: йдеться не про одну лише дату святкування Різдва Христового, яка для всіх православних християн є спільною і вшановується 25 грудня, однак за двома різними способами обчислення календаря. Йдеться також про можливість і доцільність саме зараз повної календарної реформи зі зміною всього календарного циклу.

Чи є однодумність у ПЦУ щодо цього? Опитування свідчать, що зберігається різне ставлення, хоча з року в рік прихильників реформи більшає. Однак і кількість її опонентів залишається значним. Частина аргументів для реформи є слушною, частина – нецерковною і спекулятивною.

Календарні реформи минулого знають як успішні приклади, так і неуспішні, коли замість єднання навколо нового порядку виникало глибоке і тривале розділення у ставленні до нього.

Уявімо собі на прикладі більш близькому до повсякденного життя: що буде з державою, де кожна громада сама собою стане визначатися, які закони вона виконуватиме, а які – ні, які статті Конституції мають залишитися, а які – можна ігнорувати. Така держава просто зруйнується.

Є певний загальний порядок, який передбачає, яким способом вносяться зміни до законів, поліпшуючи їх, удосконалюючи. І єдність держави передбачає, що ніхто не має права порушувати цей порядок. Серед іншого саме за це ми боремося із беззаконням і сваволею ворога-агресора – за єдність України та її правовий устрій.

Турбуючись про всіх своїх дітей, Православна Церква України, вивчивши всі обставини рішенням Синоду цьогоріч дала можливість в тих громадах, які бажають цього, провести сьогодні (25 грудня, – ред.) додаткове різдвяне богослужіння. Хочу підкреслити: це не зміна календаря, а пастирська можливість бути відкритими для тих, хто хоче саме сьогодні за новоюліанським календарем прославити подію народження Христа.

Певна частина громад скористалася цією можливістю, і в нашому монастирі також відбулося святкове служіння в академічному храмі.

На наступному засіданні Синоду ми вивчимо отриманий досвід – як позитивний, так і негативний. І надалі ми виключно соборно будемо визначатися щодо подальших кроків, маючи на меті головне: не дозволити супротивникам чи нерозумним ревнителям різних ідей примножити поділи в Церкві».

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