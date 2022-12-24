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ЗСУ ліквідували ще майже 500 російських солдат

Андрій Котенський

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Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже понад 101 430 військових, 3 006 танків, 283 літаки та 265 гелікоптерів. Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого по 24 грудня загальні втрати Росії становлять:

особового складу – 101 430 (+480) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3006 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 5994 (+8) од,

артилерійських систем – 1988 (+4) од,

РСЗВ – 418 (+4) од,

засоби ППО ‒ 212 (+0) од,

літаків  – 283 (+0) од,

гелікоптерів – 267 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1706 (+8),

крилаті ракети ‒ 653 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4627 (+5) од,

спеціальна техніка ‒ 178 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Куп’янському, Авдіївському та Бахмутському напрямках.У Генштабі додають, що дані уточнюються, а підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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