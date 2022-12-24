ЗСУ ліквідували ще майже 500 російських солдат

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже понад 101 430 військових, 3 006 танків, 283 літаки та 265 гелікоптерів. Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого по 24 грудня загальні втрати Росії становлять:
особового складу – 101 430 (+480) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3006 (+1) од,
бойових броньованих машин ‒ 5994 (+8) од,
артилерійських систем – 1988 (+4) од,
РСЗВ – 418 (+4) од,
засоби ППО ‒ 212 (+0) од,
літаків – 283 (+0) од,
гелікоптерів – 267 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1706 (+8),
крилаті ракети ‒ 653 (+0),
кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4627 (+5) од,
спеціальна техніка ‒ 178 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Куп’янському, Авдіївському та Бахмутському напрямках.У Генштабі додають, що дані уточнюються, а підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Андрій Котенський