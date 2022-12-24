Зеленський змінив послів у Латвії й Болгарії

Президент Володимир Зеленський призначив нових послів у Латвії і Болгарії. Відповідні укази з’явилися на сайті глави держави.
Замість Віталія Москаленка надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Болгарія призначено Олесю Ілащук
Замість Олександра Міщенка надзвичайним і повноважним послом України в Латвійській Республіці призначили Анатолія Куцевола.
До слова, Анатолій Куцевол досі працював заступником Державного секретаря Кабінету Міністрів України.
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Андрій Котенський