Зеленський змінив послів у Латвії й Болгарії

Президент Володимир Зеленський призначив нових послів у Латвії і Болгарії. Відповідні укази з’явилися на сайті глави держави.

Замість Віталія Москаленка надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Болгарія призначено Олесю Ілащук

Замість Олександра Міщенка надзвичайним і повноважним послом України в Латвійській Республіці призначили Анатолія Куцевола.

До слова, Анатолій Куцевол досі працював заступником Державного секретаря Кабінету Міністрів України.

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