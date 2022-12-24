Військові музиканти привітали українців із Різдвом

Ансамбль барабанщиків «Клейноди» оркестру почесної варти окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького виконав мелодію колядки «Небо і земля нині торжествують», повідомляє генштаб ЗСУ.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«Цьогорічне Різдво – як ця композиція. Стримане, військове, але при цьому все таке ж чарівне та світле. Різдвяного настрою вам, українці!», – йдеться у дописі до відео.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.