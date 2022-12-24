Військові музиканти привітали українців із Різдвом

Ансамбль барабанщиків «Клейноди» оркестру почесної варти окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького виконав мелодію колядки «Небо і земля нині торжествують», повідомляє генштаб ЗСУ.
«Цьогорічне Різдво – як ця композиція. Стримане, військове, але при цьому все таке ж чарівне та світле. Різдвяного настрою вам, українці!», – йдеться у дописі до відео.
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Андрій Котенський