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Військові музиканти привітали українців із Різдвом

Андрій Котенський

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Ансамбль барабанщиків «Клейноди» оркестру почесної варти окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького виконав мелодію колядки «Небо і земля нині торжествують», повідомляє генштаб ЗСУ.

«Цьогорічне Різдво – як ця композиція. Стримане, військове, але при цьому все таке ж чарівне та світле. Різдвяного настрою вам, українці!», – йдеться у дописі до відео.

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