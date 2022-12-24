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РФ заселяє росіянами окуповані території Донбасу, – InformNapalm

Андрій Котенський

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Терористична держава Росія заселяє своїми громадянами тимчасово окуповані українські землі Донеччини й Луганщини, які межують із РФ, повідомляє міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm.

На окупованих територіях в прикордонних з рф районах Луганської та Донецької областей України фіксується збільшення попиту і ціни на нерухомість.

«Росіяни, які приїжджають і переселяються на Донбас в особистих розмовах з місцевими мешканцями не приховують, що ці території, не дивлячись на війну і певні ризики, значно краще пристосовані для життя (газофіковані, електрофіковані, налагоджене водопостачання – все ще в довоєнний період, до 2014 року), ніж російські містечка й селища, де дотепер немає газу і центральної каналізації», – йдеться у повідомленні.

Експертам наразі важко оцінити масштаби заселення росіянами Донбасу, не виключено, що це контрольований Кремлем тренд по етнічному заміщенню.

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