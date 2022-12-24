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Йоулупуккі скасував традиційну зустріч із Дєдом Морозом

Андрій Котенський

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Фінський Йоулупуккі і російський Дєд Мороз більше не зустрічаються на східному кордоні Фінляндії через напад терористичної держави Росії на Україну. Про це пише Європейська правда, із посиланням на фінську телерадіокомпанію Yle.

Перша зустріч білобородих дідів відбулася 11 років тому в прикордонному містечку Тохмаярві. Акція отримала назву «Різдво починається на кордоні».

Однак через напад Росії на Україну традиція не продовжуватиметься.

Попереднього разу Йоулупуккі та Дід Мороз зустрічалися на прикордонному переході Ніірала перед пандемією у 2019 році.

Захід був спрямований на розвиток співпраці між Фінляндією і Росією.

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