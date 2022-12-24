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Яку погоду прогнозують Львівщині на Різдво

Андрій Котенський

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У неділю, 25 грудня, погоду визначатиме західна частина циклону над Кримом. В Україні дощитиме і буде не по-зимовому тепло, повідомляє Львівський гідрометцентр.

По Львівській області: Хмарно з проясненнями. Часом невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Вночі та вранці місцями туман, на окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 0  – 5° тепла, вдень 2 – 7° тепла.

По місту Львову: Хмарно з проясненнями. Часом невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Вночі та вранці туман, на окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 1 – 3° тепла, вдень 4 – 6° тепла. Погіршення видимості в тумані 200 – 500 м.

За даними Sinoptik.ua, із понеділка, 26 грудня на Львівщині випогодиться. Прогнозують хмарну із проясненнями погоду та до 9 градусів тепла. Морозів чи снігу найближчим часом не передбачається.

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