Фонд «Повернись живим» оголосив збір на міномети для ТрО Львівщини

Фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» розпочав збір 21 600 000 гривень на розвідувально-ударні комплекси (РУК) зі 120-мм мінометами для 103-ї та 125-ї бригад Сил Територіальної оборони з Львівщини. Про це Фонд повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Кошти на проєкт збирають в рамках кампанії по забезпеченню РУКами усіх (31 – ПЖ) бригад Сил Територіальної оборони України, на яку благодійники загалом планують акумулювати 333 мільйони гривень.

До 60-мм та 82-мм мінометів, які вже є на озброєнні у бригад ТрО, Фонд має на меті закупити 120-мм міномети, які збільшать дальність вогневого ураження з 4 км до 7,1 км.

Кожен із розвідувально-ударних комплексів складається з:

▪️Мінометів калібру 120-мм – 6 шт

▪️Прохідних пікапів – 3 шт

▪️Радіостанцій Motorola – 14 шт

▪️Приладів нічного бачення (ПНБ) – 9 шт

▪️Квадрокоптерів DJI Mavic 3 p + додаткові батареї – 3 шт

▪️Starlink — 3 шт

▪️Планшетів із ГРК «Armor» + карти пам’яті та чохли – 8 шт

▪️Джерел безперебійного живлення (1 кВ) – 3 шт

▪️Інверторних генераторів (1,6 кВ) – 3 шт

▪️Біноклів із сіткою та компасом – 3 шт

«Сили Територіальної оборони захищають Україну та повертають наші території вздовж усієї лінії фронту, – говорять у Фонді. — Разом з іншими родами військ ЗСУ вони прямо зараз проводять, зокрема, контрнаступ на Луганщині і дають ворогові тягла у районі Бахмуту Донецької області.

За 10 місяців повномасштабного вторгнення вчорашні вчителі та бізнесмени, науковці та айтівці, десятки тисяч бійців ТрО, відклали власні мирні життя й навчилися вправно битися з більшим за чисельністю ворогом.

Ми віримо у ТрО і хочемо підсилити їх, давши «довші РУКи» – розвідувально-ударні комплекси з єдиною системою забезпечення засобами розвідки, вогневого ураження, зв’язку, мобільності та профільного навчання інструкторами Фонду».

Загальна ціль збору – 333 000 000 гривень. Але кошти збирають окремо на бригади у різних областях, оскільки Сили ТрО сформовані за регіональним принципом. Залежно від кількості бригад у регіоні, на кожен потрібно від 10,8 млн грн до 32,4 млн грн. Для Києва та Дніпра необхідно акумулювати по 32,4 млн грн, для Харкова, Львова та Одеси – по 21,6 млн грн, для Івано-Франківська, Херсона, Полтави та інших регіонів – по 10,8 млн грн.

Долучитися до проєкту, а також слідкувати за перебігом збору можна за посиланням: Savelife.in.ua

«Наразі бригади Кримської ТрО не сформовані, але підтримавши будь-який інший регіон України, ви наближаєте повернення півострова додому», — додають у «Повернись живим».

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