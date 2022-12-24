ОСТАННІ НОВИНИ

Четверо російських військових отримали по 11 років тюрми за катування учасників АТО

Андрій Котенський

|

Суд дав по 11 років позбавлення волі чотирьом російським військовим, які катували учасників АТО на Харківщині. Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

Серед засуджених – двоє кадрових співробітників 16-ї окремої бригади спеціального призначення головного управління генерального штабу збройних сил Росії. Ще двоє – найманці російської приватної військової компанії «Редут».

Саме вони на початку вересня 2022 року викрали трьох мешканців селища Борова, які брали участь в АТО.

Викрадених чоловіків окупанти тримали зв’язаними у земляній ямі з мішками на голові. До потерпілих застосовували жорстокі тортури і погрожували вбивством.

Таким чином загарбники намагалися «вибити» інформацію про інших українських патріотів. Після катувань та нелюдських тортур російські солдати відпустили потерпілих.

На підставі зібраних доказів суд визнав фігурантів у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

23 грудня Котелевський районний суд Полтавської області задовольнив у повному обсязі клопотання обласної прокуратури та призначив російським військовослужбовцям покарання у виді 11 років позбавлення волі.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироку.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«Азов» нагородив «АТБ» за стабільну допомогу українським добровольцям
Анастасія ПИЖ
«Азов» нагородив «АТБ» за стабільну допомогу українським добровольцям

З перших днів повномасштабного вторгнення ворога в Україну корпорація «АТБ» робить усе можливе, а часом і неможливе, щоб...

Е-квиток на Львівщині: як та коли він працюватиме
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Е-квиток на Львівщині: як та коли він працюватиме

Львівська область першою в Україні запровадить е-квиток у приміських та міжміських автобусних маршрутах. Послуга безготі...

Міносвіти анонсувало новий формат вступної кампанії у 2023 році
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Міносвіти анонсувало новий формат вступної кампанії у 2023 році

У Міністерстві освіти і науки України не розглядають вступну кампанію у 2023 році за результатами традиційного зовнішньо...

Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона
Ольга ДЕНИСЯКА
Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона

Низку українських та іноземних журналістів позбавили акредитації за репортажі з Херсона, зроблені відразу після того, як...

всі статті
Львівський портал