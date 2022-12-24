Четверо російських військових отримали по 11 років тюрми за катування учасників АТО

Суд дав по 11 років позбавлення волі чотирьом російським військовим, які катували учасників АТО на Харківщині. Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

Серед засуджених – двоє кадрових співробітників 16-ї окремої бригади спеціального призначення головного управління генерального штабу збройних сил Росії. Ще двоє – найманці російської приватної військової компанії «Редут».

Саме вони на початку вересня 2022 року викрали трьох мешканців селища Борова, які брали участь в АТО.

Викрадених чоловіків окупанти тримали зв’язаними у земляній ямі з мішками на голові. До потерпілих застосовували жорстокі тортури і погрожували вбивством.

Таким чином загарбники намагалися «вибити» інформацію про інших українських патріотів. Після катувань та нелюдських тортур російські солдати відпустили потерпілих.

На підставі зібраних доказів суд визнав фігурантів у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

23 грудня Котелевський районний суд Полтавської області задовольнив у повному обсязі клопотання обласної прокуратури та призначив російським військовослужбовцям покарання у виді 11 років позбавлення волі.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироку.

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