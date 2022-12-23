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Зеленський застерігає, що рашисти можуть активізуватися на свята

Андрій Котенський

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Президент України Володимир Зеленський попереджає, що в святковий період росіяни можуть навмисно активізувати свої обстріли тож нехтувати сигналами повітряної тривоги не варто. Про це Володимир Зеленський заявив під час свого вечірнього відеозвернення.

«Памʼятайте, хто воює проти нас. У святковий час, який наближається, російські терористи можуть знову активізуватися. Вони зневажають християнські цінності й будь-які цінності взагалі. Тому, будь ласка, зважайте на сигнали повітряної тривоги, допомагайте одне одному і завжди бережіть одне одного», – повідомив Володимир Зеленський.

Він також нагадав росіянам, що їхній терор не залишиться без відповіді.

«И еще. Граждане России должны четко понимать, что террор никогда не остается без ответа», – сказав Володимир Зеленський.

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