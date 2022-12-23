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У Маріуполі з березня з’явилося понад 10 тисяч нових могил

Анастасія Диняк

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В тимчасово окупованому росіянами Маріуполі та його околицях з березня з’явилося щонайменше 10 300 нових могил. Про це пише Associated Press.

Так, агентство оприлюднило супутникові знімки, на яких видно нові захоронення. Значна частина розташована на кладовищі в селищі Старий Крим Маріупольского району.

За даними АР, загальна площа, яку займають нові могили, становить понад 51 500 квадратних метрів. Російські окупанти використовували важку техніку, щоб вирити довгі траншеї та потім засипати їх назад.

«Могили були видні як ґрунтові кургани, іноді з дерев’яними хрестами з іменами та датами, але здебільшого з написаними від руки цифрами. маленькі плакати. Кілька могил були позначені декількома номерами, що потенційно вказує на наявність більш ніж одного набору людських останків», – зазначили в агентстві.

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