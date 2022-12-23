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У КНДР заперечили постачання зброї до Росії

Анастасія Диняк

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Міністерство закордонних справ Північної Кореї заперечило інформацію про постачання боєприпасів росіянам, а також засудила США за надання летальної зброї Україні. Про це пише Reuters.

Так, раніше японське видання Tokyo Shimbun зазначило, що у листопаді Північна Корея потягом відправила до РФ боєприпаси, у тому числі артилерійські снаряди. За даними ЗМІ, нові поставки очікуються найближчими тижнями.

«Неправдиві повідомлення японських ЗМІ про те, що КНДР пропонувала боєприпаси Росії, є найабсурднішою помилкою, яка не заслуговує будь-яких коментарів чи інтерпретацій», – наголосили в МЗС КНДР.

Зазначимо, 22 грудня Білий дім також заявив, що Північна Корея завершила першу поставку зброї російській приватній військовій компанії «Вагнер», яку використовуватимуть на війні в Україні.

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