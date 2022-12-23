Новояворівська лікарня отримала генератор потужністю 200 кВт

Опорний заклад КНП «Новояворівська лікарня імені Юрія Липи» отримала генератор потужністю 200 кВт від UNHCR Ukraine – Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, повідомляє пресслужба ЛОВА.

Львівська обласна військова адміністрація та Яворівська районна військова адміністрація звернулися до міжнародних партнерів за допомогою, адже опорний медичний заклад обслуговує весь Яворівський район та містить в собі пункт незламності.

На цей час лікарня була забезпечена генераторами, проте генератор потужністю 200кВт дозволить лікарні, де може розміститися понад 200 осіб, працювати ще довше у випадку надзвичайної ситуації з відключенням електроенергії.

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