На Сумщині тероборона знищила ДРГ, яка прорвалась із Росії

Бійці територіальної оборони розгромили російську диверсійно-розвідувальну групу, яка прорвалась через держкордон на територію Сумщини. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у своєму Telegram.

Зранку 22 грудня ворожа ДРГ зуміла перетнути державний кордон України на Сумщині. Військові тероборони вступили в бій біля села Високе Краснопільської громади.

«Після короткого бою втрати ворога – мінімум двоє вбитих. З нашого боку обійшлося без втрат», – відзначив Дмитро Живицький.

Нагадаємо, ще наприкінці листопада український Генштаб говорив, що Росія посилить роботу своїх диверсійно-розвідувальних груп. Вони можуть намагатись проникнути як із території РФ, так і з території Білорусі, а також влаштовувати провокації на кордоні з Україною.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.