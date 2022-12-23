Львівська мерія замовила лавок та лежаків на понад 2,5 млн грн

Управління екології та природних ресурсів Львівської міської ради підписало чотири угоди загальною вартістю майже 3,4 млн грн на постачання лавок, лежаків, крісел та урн. Про це стало відомо з сайту закупівель Prozorro.

Лавки і «Самопоміч»

Закупівля відбувалась за чотирма лотами і найбільшим лотом було саме постачання 115 паркових лавок. Це замовлення на 2,35 млн грн (по майже 17 тис. грн за лавку) в результаті отримало ТОВ «ТВК ВілКом», хоча було дві інші, значно дешевші пропозиції, – по 1,66 млн грн.

Один із цих дешевших учасників сам відмовився від підписання угоди, а от ще одного відхилили через відсутність малюнків з лавками.

ТОВ «ТВК «ВілКом» фактично вперше отримало замовлення на лавки у Prozorro напряму, бо фірма підписувала угоди лише на різноманітні опори для світильників, освітлювальні конструкції, встановлювало флагштоки і тому подібне. Управління екології не ставило вимогу про наявність аналогічного досвіду: «замовник не заперечує щодо надання учасником за його бажанням будь-яких додаткових документів про досвід учасника», – йдеться в документації.

Компанія належить Назарію Демидіву і Андрію Панасу. Останній як приватний підприємець брав участь в іншій закупівлі на постачання лавок для Львова по 150 тис. грн кожна.

Тоді, як виявила редакція, документи Андрія Панаса мали ідентичні дефекти друку, що і документи переможця закупівлі «Торговий дім «Лоза». Ми також повідомляли, що місцем виробництва своїх товарів «Торговий дім «Лоза» вказувало село Мавковичі, вулиця Лугова, 182 – а це адреса ТОВ «ТВК «Вілком» і ТОВ «Вілком Монтаж», співзасновником яких є Панас. Тепер також відомо, що ТД «Лоза» орендувало приміщення у Назарія Демидіва, другого власника ТВК «ВілКом».

Власницею ТД «Лоза» є Оксана Страз, керівниця ТОВ «Видавництво «Самопоміч», власником якого виступає ГО «Об’єднання Самопоміч», де одним із засновників є міський голова Львова Андрій Садовий. Після публікації про ознаки антиконкурентної узгодженої поведінки між учасниками ТД «Лоза» відмовилось від підписання договору.

На сайті «Вілком» вказано, що вони пропонують лавки. І навіть демонструють зображення із лавкою на вулиці Чернівецькій (веде до площі Двірцевої і головного залізничного вокзалу). Фото з цього об’єкту показує на сайті і ТД «Лоза».

Андрій Панас у розмові з журналісткою «Наші гроші. Львів» запевнив, що у них з ТД «Лоза» не спільне виробництво, вони роблять лавки самостійно. А документи для закупівель готує юрист на аутсорсі. Щодо відсутності договорів на постачання лавок у Prozorro, то він пояснює тим, що працюють з компаніями, які виграють тендери на благоустрій громадських просторів, а також продають їх забудовникам для облаштування просторів біля житлових комплексів.

Як аналогічний досвід він назвав їхні лавки і на Двірцевій біля головного вокзалу. Але Андрій Панас не може пояснити, чому лавками на Двірцевій вихваляється і ТД «Лоза».

Лежаки, металеві крісла та урни

Перемогу у ще двох лотах здобуло ПП «ВКВ-Сервіс» Дмитра Клименюка. Це підприємство постачатиме лежаки та урни загалом на 578 тис. грн. Один лежак коштуватиме 8,95 тис. грн, а урна для сміття – 948 грн.

А от металеві крісла за 428 тис. грн постачатиме підприємець Володимир Павлеса із dobro design studio. Замовили 84 крісла трьох моделей ціною від 4,1 до 5,9 тис. грн.

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