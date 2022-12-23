Козицький відзначив роботу Офісу підтримки родин військовослужбовців

Керівництво Львівської обласної військової адміністрації відзначило роботу Офісу підтримки родин військовослужбовців, повідомляє пресслужба ЛОВА.

Офіс запрацював у Львові у червні цього року. За весь поточний період фахівці опрацювали 1200 звернень та допомогли тисячам людей, які опинились у складних життєвих обставинах через повномасштабну війну.

Офіс підтримки родин військовослужбовців створили за підтримки Львівської ОВА для оперативного вирішення проблемних питань добровольців, резервістів, військовослужбовців, які беруть участь в обороні держави, ветеранів російської-української війни.

Сьогодні, 23 грудня, працівники Офісу презентували підсумки своєї діяльності від початку створення. Зі свого боку, начальник Львівської ОВА Максим Козицький вручив подяки представникам установи.

«Люди, які переживають страшний біль та горе, приходять та телефонують в Офіс підтримки військовослужбовців щодня. Працівникам установи потрібно бути дуже сильними, емоційно підготовленими до того, щоб якнайшвидше допомагати як і самим військовослужбовцям, так і членам їхніх родин. Пишаюсь тим, що українці мають в собі такий стержень і завжди готові підтримувати кожного, хто цього потребує в цей складний час», – наголосив Максим Козицький.

До роботи Офісу на постійній основі залучають представників територіальних органів Пенсійного фонду, органів соціального захисту населення у Львівській області, Національної академії сухопутних військ ім. П.Сагайдачного, Ради адвокатів Львівської області, Юридичної клініки ЛНУ ім. І. Франка, а також психологів та волонтерів.

Отож, за дієву підтримку воїнів Збройних Сил України почесними подяками від Львівської ОВА нагородили:

Віктора Степанюка – начальника ГУ Національної соціальної сервісної служби у Львівській області;

Олега Радика – радника начальника Львівської ОВА;

Галину Недзельську – начальницю ГУ Пенсійного фонду України у Львівській області;

Уляну Ковну – в.о. голови Ради адвокатів Львівської області;

Володимира Бурдіна – декана юридичного факультету ЛНУ імені Івана Франка;

команду ТРК «Перший Західний».

Зазначимо, що у Офісі підтримки родин військовослужбовців можна оформити соціальні та пенсійні виплати, проконсультуватись стосовно пошуку безвісти зниклих та полонених, безкоштовно попрацювати з адвокатами та психологами.

Адреса установи – м. Львів, вул. Коперника, 17, Палац мистецтв, 2-ий поверх. Офіс працює у робочі дні тижня з 10.00 до 18.00. Зателефонувати можна за номером +38 068 260 68 15.

Разом з тим в межах відзначення представників Офісу відбулась передача 50 генераторів та теплових гармат від литовської організації «Сильні разом» в межах ініціативи «Зігрій Україну!» Їх скерують на потреби мистецьких установ та на фронт.

Очільник області подякував литовським партнерам за всебічну підтримку українців в умовах воєнного стану та вручив почесні подяки Почесному Консулу Литовської Республіки у м. Тернопіль Ярославу Візняку, журналісту, керівнику БФ «Сильні разом» Едмундасу Якілайтісу та ексміністру культури Литви Арунасу Гелунасу.

До слова, це вже друга партія гуманітарної допомоги у вигляді генераторів, які передали литовські партнери. Частина з них залишиться у Львівському палаці мистецтв. За словами директора Юрія Візняка, їх скерують на потреби підрозділів ЗСУ, а також прихистки для ВПО тощо.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.