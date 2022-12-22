У львівському «Охматдиті» відкрили сучасний рентген-кабінет

У Львівській обласній дитячій лікарні «Охматдит» відкрили оновлений сучасний рентген-кабінет, у якому, зокрема, з’явився високотехнологічний рентген-апарат вартістю 7,5 мільйона гривень. Про це повідомили у пресслужбі Львівської обласної ради.

Так, рентген-апарат придбали в межах Комплексної програми підтримки галузі охорони здоров’я Львівської області на 2021 – 2025 роки. За словами лікарки-рентгенолога Наталії Жулинської, великою перевагою цього апарату є те, що рентген робиться за короткий проміжок часу із надмалою дозою опромінення, що є дуже важливим, адже пацієнтами лікарні є діти від народження до 18 років.

Завдяки апарату можна використовувати прицільну рентгенографію, яка є важливою в пульмонології, ортопедії, травматології, гастроентерології та урології.

Сучасне програмне забезпечення дозволяє проводити весь комплекс роботи – від отримання цифрового зображення до його архівування та передачі у медичну інформаційну систему, за найкоротший проміжок часу, що значно пришвидшує діагностику захворюваності пацієнта.

«В дитячій практиці швидкість отримання обстеження є дуже важливою. Уся інформація з цього апарату з’являтиметься в онлайн режимі і наші лікарі оперативно зможуть бачити результати знімків та відповідно реагувати. Нарешті ми маємо у нашій установі такий модерний рентгенологійний комплекс», – наголосив в.о. директора лікарні Дмитро Квіт.

Довідково:

У 2022 році Львівська обласна дитяча лікарня «Охматдит» отримала медичного обладнання на 43 мільйони гривень, з яких близько 19 мільйонів гривень – кошти з програм обласного бюджету та централізованих закупівель, 24 мільйони гривень – грантові кошти. Завдяки цьому придбано два мобільних рентгенапарти, кисневий генератор, стаціонарний цифровий рентгенапарат, апаратуру для виходжування недоношених дітей, апарат для гемодіалізу та ендоскопічне обладнання.

Також за грантові та кошти обласного бюджету здійснено реконструкцію систем киснепостачання, поточний ремонт клініки травматології, клініки старшого дитинства, ремонт системи водопостачання, реконструкцію та утеплення підлоги цокольного поверху.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.