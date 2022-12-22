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Павло Клімкін: «Байден показав готовність думати над спільною стратегією перемоги України»

Наталя Дуляба

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Дипломат, колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін про значення першої за час повномасштабної війни закордонної поїздки президента України до США:

«Головний політичний сигнал від візиту Зеленського до США – це те, що Байден особисто і США в цілому готові докластися до того, щоб зупинити Путіна і російський режим. Перемога над цим режимом може стати особистим доробком, своєрідною політичною спадщиною Байдена. І таким чином змінити світ у XXI столітті.

Черчилль приїхав до США у різдвяні дні 1941 року і вони стали початком стратегії перемоги у Другій світовій. В нас мало хто добре пам’ятає історію, але у США всі прекрасно пам’ятають.

Ми почали нову фазу війни і маємо почати думати над спільною стратегією перемоги. Запрошення Байдена здійснити цей візит означає, що він до цього готовий. Це і є головна погана новина для Путіна».

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