Херсонців просять покинути найнебезпечніший район міста

Влада звільненого Херсона закликала місцевих мешканців тимчасово виїхати з мікрорайону Острів, який під постійним обстрілом російських військових. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
Так, Янушевич наголосив, що Острів є зоною підвищеної небезпеки.
«Звертаюся до мешканців Острова із закликом евакуюватися до більш безпечних областей України. Херсонці, прошу вас прийняти правильне рішення і подбати про власну безпеку та безпеку своєї родини», – написав він.
Очільник ОВА також додав, що унаслідок ворожих атак мікрорайон може залишитися без електроенергії, тепло- та водопостачання.
Обласна влада допомагає усім бажаючим евакуюватися. Для цього потрібно звертатися на гарячу лінію – 080 033 09 51 або 091 481 78 45.
Нагадаємо, 22 грудня у Херсоні під ворожий вогонь потрапили житлові квартали. Росіяни поцілили у суднобудівний завод, приватні та багатоквартирні будинки.
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Анастасія Диняк