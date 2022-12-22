Херсонців просять покинути найнебезпечніший район міста

Влада звільненого Херсона закликала місцевих мешканців тимчасово виїхати з мікрорайону Острів, який під постійним обстрілом російських військових. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Так, Янушевич наголосив, що Острів є зоною підвищеної небезпеки.

«Звертаюся до мешканців Острова із закликом евакуюватися до більш безпечних областей України. Херсонці, прошу вас прийняти правильне рішення і подбати про власну безпеку та безпеку своєї родини», – написав він.

Очільник ОВА також додав, що унаслідок ворожих атак мікрорайон може залишитися без електроенергії, тепло- та водопостачання.

Обласна влада допомагає усім бажаючим евакуюватися. Для цього потрібно звертатися на гарячу лінію – 080 033 09 51 або 091 481 78 45.

Нагадаємо, 22 грудня у Херсоні під ворожий вогонь потрапили житлові квартали. Росіяни поцілили у суднобудівний завод, приватні та багатоквартирні будинки.

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