Глави МЗС країн G7 домовилися посилювати ППО України

Міністри країн «Групи семи» під головуванням міністра закордонних справ ФРН Анналени Бербок провели 22 грудня віртуальний обмін думками, насамперед щодо ситуації в Україні та подальшої допомоги їй. Про це дипломат повідомила журналістам у Берліні, передає Укрінформ.

«Ми, як G7, заявили сьогодні ще раз абсолютно чітко: ми не припинимо підтримку України: ні протягом свят, ні в новому році – до тих пір, поки росія веде цю незаконну, жорстоку загарбницьку війну», – підкреслила Бербок.

Пріоритетом, за її словами, нині є посилення ППО України, адже кожна ракета, яка влучила, означає менше світла для українців

«Тому ми погодилися сьогодні під час віртуальної зустрічі G7 інтенсифікувати наше співробітництво в галузі ППО, адже протиповітряна оборона рятує життя», – сказала глава МЗС ФРН.

Ідеться, уточнила вона, як про постачання систем ППО, так і боєприпасів до них.

Дипломат нагадала, що Німеччина вже передала Україні першу високотехнологічну сучасну установку Iris-T, а також САУ Gepard. Вона привітала рішення уряду США забезпечити ЗСУ системами Patriot.

«Ми ще раз подивимося, що ще ми можемо зробити на додаток до цього», – сказала Бербок.

Крім того, за її словами, важливо темою є «зимова” допомога, яку також треба посилювати.

«Кожен генератор, кожен трансформатор, кожна ковдра, паливо – все це рятує життя», – підкреслила дипломат.

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