Зеленський підписав закон про відпустки військовим під час війни

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає можливість надання військовослужбовцям відпусток під час воєнного стану.

Як відомо, законом передбачено:

в особливий період під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися частина щорічної основної відпустки, а також відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення.

кожна із зазначених відпусток може бути надана тривалістю не більш як 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.

частина щорічної основної відпустки може бути надана один раз протягом календарного року за умови одночасної відсутності не більше 30 відсотків загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу.

До цього українські військові могли йти у відпустку під час воєнного стану лише у випадках:

Відпустки за сімейними обставинами та за поважних причин

1) укладення шлюбу військовим – тривалістю до 10 календарних днів;

2) тяжкого стану здоров’я або смерті рідних по крові або по шлюбу – до 7 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад;

3) пожежі або іншого стихійного лиха, яке спіткало сім’ю військовослужбовця – тривалістю до 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад;

Такі відпустки надаються за рішенням командира військової частини та їх загальна тривалість не може бути більшою 15 календарних днів на рік.

Відпустка для лікування у зв’язку з хворобою (надається в умовах воєнного стану у разі лікуванняпісля тяжкого поранення за висновком (постановою) військово-лікарської комісії.

Дана відпустка надається із збереженням грошового та матеріального забезпечення. ЇЇ тривалість визначається характером захворювання але не має перевищувати 4 місяців підряд (крім окремих виключень).

Відпустка військовослужбовцям-жінкам у зв’язку з вагітністю та пологами.

Раніше повідомлялось, що Верховна Рада прийняла в цілому закон №8081 щодо надання військовослужбовцям відпусток під час дії воєнного стану.

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