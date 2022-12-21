Українська авіація нанесла 9 ударів по зосередженнях окупантів

Триває 301 доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав три ракетні удари та авіаційний удар по цивільних об’єктах в Запорізькій області. У відповідь українська авіація нанесла 9 авіаударів по позиціях ворога, повідомляє Генштаб ЗСУ.

В місті Гуляйполе російська авіація цинічно вдарила по міській лікарні. Окрім того, ворог здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Противник й надалі зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Лиманському.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь та російської федерації продовжують знаходитись в прикордонних з Україною районах.

Разом з тим, на Слобожанському напрямку, танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Червона Зоря, Козача Лопань, Веселе, Варварівка, Стариця, Вовчанськ, Вільча, Черняків, Чугунівка і Амбарне Харківської області.

На Куп’янському напрямку зафіксовано вогневе ураження по районах населених пунктів Новомлинськ, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне і Берестове на Харківщині та Новоселівське і Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку ворог не припиняє обстрілювати райони Макіївки, Площанки, Червонопопівки та Діброви на Луганщині.

На Бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Диліївка, Озарянівка, Дружба, Північне, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог обстріляв Водяне, Первомайське, Невельське, Мар’їнку та Новомихайлівку на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків та артилерії по районах Вугледара, Пречистівки, Новоукраїнки та Великої Новосілки Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках обстрілів з реактивної та ствольної артилерії, зокрема, зазнав населений пункт Червоногригорівка Дніпропетровської області, передмістя та місто Херсон і місто Очаків Миколаївської області. В цих населених пунктах є постраждалі серед мирних жителів.

Підтверджено вогневе ураження 15 та 16 грудня цього року ворожих складів боєприпасів в районі населеного пункту Кадіївка Луганської області. Детонація на зазначених складах тривала понад 20 годин.

20 грудня цього року вогневого ураження зазнали окупанти, що скупчились на польовому аеродромі в районі Каховки Херсонської області. Там перебували близько 30 одиниць артилерійських систем різного типу, САУ та РСЗВ, а також боєприпаси та пально-мастильні матеріали. Детальна інформація щодо втрат техніки та особового складу уточнюється.

У населеному пункті Новобогданівка Запорізької області окупанти організували польовий шпиталь. У Новотроїцькому, що на Херсонщині, російські загарбники переоблаштували місцеву лікарню для лікування своїх поранених. Хворі місцеві жителі були примусово «виписані». У цьому населеному пункті окупанти посилили контррозвідувальні заходи. Все це свідчить про значні втрати ворога.

Українська авіація протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Також наші захисники збили ворожий БпЛА типу «Форпост», який коштує близько 6 мільйонів доларів США.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України, в той же час, уразили пункт управління та два райони зосередження живої сили окупантів.

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