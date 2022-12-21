У Херсоні окупанти вбили людину, є поранені

Російські військові вчергове обстріляли деокупований Херсон. Унаслідок цього одна людина загинула та ще шестеро осіб отримали поранення. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Так, 20 грудня окупанти 71 раз обстріляли територію Херсонщини. Били з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

Орім того, вкотре під вогонь росіян потрапив Херсон. Ворог поцілив у річпорт, приватні та багатоквартирні будинки.

«На жаль, маємо жертви серед цивільного населення. Минулої доби росіяни вбили 1 людину, 6 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості», – написав Янушевич.