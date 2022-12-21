РФ втратила ще 510 бійців, літак та гелікоптер

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 99 740 військових, 3 002 танки, 282 літаки та 265 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого по 21 грудня загальні втрати Росії становлять:

особового складу ‒ 99 740 (+510) осіб,

танків ‒ 3 002 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 5 979 (+5) од,

артилерійських систем – 1 972 (+12) од,

РСЗВ ‒ 412 (+2) од,

засоби ППО ‒ 212 (+0) од,

літаків – 282 (+1) од,

гелікоптерів – 267 (+1) од,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 4 608 (+9) од,

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 1 688 (+8),

Крилаті ракети – 653 (+0);

Спеціальна техніка ‒ 178 (+1).

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.