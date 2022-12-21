РФ втратила ще 510 бійців, літак та гелікоптер

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 99 740 військових, 3 002 танки, 282 літаки та 265 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого по 21 грудня загальні втрати Росії становлять:
- особового складу ‒ 99 740 (+510) осіб,
- танків ‒ 3 002 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5 979 (+5) од,
- артилерійських систем – 1 972 (+12) од,
- РСЗВ ‒ 412 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 212 (+0) од,
- літаків – 282 (+1) од,
- гелікоптерів – 267 (+1) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 4 608 (+9) од,
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 1 688 (+8),
- Крилаті ракети – 653 (+0);
- Спеціальна техніка ‒ 178 (+1).
У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Анастасія Диняк