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Продукція Procter&Gamble досі залишається на російському ринку

Наталія Жолинська

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Американська транснаціональна компанія Procter&Gamble продовжує спонсорувати російсько-українську війну. Про це йдеться в дослідженні Ради економічної безпеки, що опублікувала Економічна правда.

Procter&Gamble – одна з небагатьох американських компаній, що демонстративно підтримує російську економіку.

Після повномасштабного вторгнення Procter&Gamble приєдналась до сотень інших міжнародних компаній у серії гучних заяв: засудила дії РФ, оголосила про скорочення продажів і навіть заявила про повний вихід з російського ринку.

Проте P&G не лише залишилася в країні-агресорці, але все ще не зупинила два величезні заводи: завод з виготовлення лез та станків для гоління Gillette у Санкт-Петербурзі і комбінат побутової хімії у Тульській області.

«Крім Procter&Gamble, в РФ залишилися інші відомі бренди: Colgate-Palmolive, Johnson&Johnson, Kraft Heinz, Vimeo, Patreon, Metro, Ritter Sport, Siemens, Knauf, Leroy Merlin, Auchan, Decathlon, Bonduelle, Lactalis, Danone, Lacoste, Etam, Yves Rocher. Список можна продовжувати, у ньому сотні компаній.

Другий за розміром гравець ринку лез – французька BIC – теж намагається проскочити між краплями санкційного дощу. Компанія прибрала своє офіційне спонсорство із сайту пітерського футбольного клубу “Зеніт”, але продовжує продавати продукцію в РФ і приносить бюджету країни чималий прибуток», – йдеться у повідомленні.

На противагу їм фінансові та виробничі втрати не зупинили від виходу з Росії McDonald’s, Netflix, Apple, Coca-Cola Company, eBay, Mercedes-Benz, BMW та Volkswagen, Henkel, Dr. Oetker, L’Occitane та інших. Після тривалої критики виробництво на заводі в Москві зупинив французький концерн Renault.

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