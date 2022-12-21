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На крісло директора НАБУ – 78 претендентів

Андрій Котенський

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Конкурсна комісія завершила приймання документів кандидатів на посаду директора Національного антикорупційного бюро, повідомляє Комісія з проведення конкурсу.

Усього комісія отримала документи 78 заявників. Їхні імена та прізвища доступні за посиланням.

Тепер на засіданні комісії 22 грудня будуть вирішувати, чи допускати кандидатів до участі в конкурсі на підставі наявних документів. Тоді ж оголосять наступний етап відбору: тестування кандидатів на знання законодавства.

З-поміж тих, хто подав заяву, 18 працівників НАБУ, по 11 працівників прокуратури та держслужбовців, 8 військових, 6 адвокатів, 5 працівників Держбюро розслідувань по троє представників бізнесу, науковців і безробітних, два працівники АРМА, нардеп, працівник БЕБ та інші.

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