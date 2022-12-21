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На фронті загинув колишній політв'язень Геннадій Афанасьєв

Андрій Котенський

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Захищаючи свою країну, на фронті загинув колишній політв’язень Геннадій Афанасьєв. Про це повідомив український режисер та колишній бранець режиму Кремля Олег Сенцов, що також зі зброєю в руках стоїть на захисті України.

Загибель Афанасьєва підтвердила журналістам Крим.Реалії його дружина Людмила Афанасьєва.

Кримчанин Геннадій Афанасьєв, позивний Тор загинув на Луганщині під Білогорівкою. Він воював в лавах 130 батальйону ТРО 241 бригади.

Як відомо у 2014 році його було затримано під час російської окупації Криму. Аванасєва катували і судили на Росії. У 2015 році за умовами угоди зі рашистським слідством, він повинен був дати свідчення проти Сенцова. Однак в суді Геннадій Афанасьєв зробив сенсаційну заяву, відмовившись свідчити проти режисера.

У 2016 році Афанасьєва обміняли і повернули в Україну. З першого дня повномаштабного вторгнення Росії в Україну він записався до лав Київської ТРО і до останнього боровся за свободу України.

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