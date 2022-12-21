Jamala: «Ми всі тримаємось єдиної спільної мети – повернути нашу країну»

Українська кримськотатарська співачка, переможниця «Євробачення-2016» Jamala про благодійний концерт у Львові, виручені кошти якого спрямують на порятунок українських діток, що постраждали на війні:

За час повномасштабного вторгнення Росії в Україну я об’їздила багато країн із благодійними концертами. Втома дається в знаки і я хотіла перепочити та провести кінцівку року із дітьми. Проте я не змогла відмовитись від заходу, де збирають кошти на медичну допомогу дітям постраждалих на війні в Україні. І цей концерт відбувся невипадково, він склався, як пазл – День святого Миколая, Львів, який я обожнюю, і Львівська опера.

Сьогодні було багато прем’єр, це завжди страшно як сприйме нові пісні публіка, але я не боюся співати нове у Львові, і львів’яни це ще раз підтвердили своїми оваціями… Кожен концерт – особлива магія. Ми їх не записуємо. Люди які приходять на наші концерти черпають частинку цієї магії до свого серця…

Такі благодійні заходи для мене дуже важливі. Це означає, що ми всі тримаємось єдиної спільної мети – повернути нашу країну, повернути нашу територію. І кожен з нас, щось робить. Хтось більше, хтось менше, але повірте мені, що дуже-дуже багато людей робить свій вклад у нашу перемогу не публічно.

Таким чином ми рухаємося до мети, і вона щоразу буває різною. Сьогодні це медична допомога дітям, у Литві триває збір на ЗСУ, у Нідерландах збір для тимчасово переміщених людей. І ми потребуємо якомога більше таких заходів, бо війна дорого обходиться. Не можливо одноразово заплативши виграти війну, бо кожного ранку в Україну прилітають нові ракети, а за кожною ракетою є постраждалі, і це означає, що на подолання наслідків кожного такого випадку нам потрібні гроші. Я щоразу говорю про це світу, коли виходжу на сцену».