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Ірина Рибінкіна: «Медичний фронт в Україні рятує життя людей»

Андрій Котенський

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Голова фонду SMART Medical Aid Ірина Рибінкіна про медичний фронт в Україні, благодійний збір коштів на евакуацію поранених діток та постачання медобладнання до українських лікарень:

«Наш фонд SMART Medical Aid постійно проводить евакуацію діток, які постраждали через війну в Україні. Кошти з благодійного концерту Джамали підуть на медичну допомогу дітям, які постраждали на війні в Україні. Сподіваємося, що завдяки благодійному заходу у Львівській опері нам вдасться зібрати близько 500 тисяч гривень.

Також піклуємось про забезпечення медичним обладнанням українських лікарень, з якими ми працюємо. Від початку повномасштабної війни фонду SMART Medical Aid вдалося привезти в Україну медичного обладнання на понад 90 мільйонів євро. Цей процес збору коштів та допомоги українським лікарням безперервний.

Ми перебуваємо на медичному фронті, який допомагає рятувати життя людей…

Одного разу ми евакуйовували малюка, якому було всього 4 рочки. Дитина бавилася на дитячому майданчику, коли туди прилетіло дві ракети. Хлопчик вижив, але йому перебило спинний мозок. Нам вдалося його госпіталізувати у Чехію і зараз він вже проходить реабілітацію. Також маємо успішні евакуації дітей на лікування до Нідерландів.

На жаль, подібних історій дуже-дуже багато, але ми намагаємося допомогти кожній сім’ї, яка до нас звертається. До нас також звертаються як з Міністерства охорони здоров’я України, так і військові із різних куточків України, які повідомляють про постраждалих дітей. Спершу ми шукаємо шляхи лікування чи реабілітації таких діток в Україні, але якщо це не можливо на Батьківщині то робимо все, аби врятувати наших дітей за кордоном».

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