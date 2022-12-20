Канада арештувала 26 млн дол. активів Абрамовича

Уряд Канади планує конфіскувати у російського олігарха Романа Абрамовича активів на 26 млн дол. США у межах санкцій, і спрямувати їх на допомогу у відновленні України. Про це йдеться у заяві МЗС Канади, пише Forbes.

Активи належать компанії Granite Capital Holdings, власником якої є Абрамович.

Тепер міністр закордонних справ Мелані Жолі повинна звернутися до суду із запитом про конфіскацію активів на користь Канади.

«У разі конфіскації кошти можна буде використати для відновлення України та компенсації жертвам вторгнення путінського режиму», – йдеться у заяві.

В міністерстві наголосили, що Канада – перша країна G7, яка запровадила такі заходи, «демонструючи свою рішучу відданість Україні, її відбудові та притягненню до відповідальності тих, хто наживався на режимі президента Путіна та підтримував його».

«Від початку війни ми попереджали Путіна та його пособників, що вони не зможуть сховатися від наслідків своїх дій. Безкарність ніколи не була можливістю, і Канада продовжуватиме тиснути на російський режим і тих, хто отримав вигоду від варварського вторгнення Путіна в Україну», – заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.

Як відомо, російський олігарх Роман Абрамович за декілька годин після початку війни проти України передав контроль над своїми активами у США, Британії та Ізраїлі одному зі своїх бізнес-партнерів.

Президент України Володимир Зеленський попросив Джо Байдена виключити російського олігарха Романа Абрамовича з уже підготовленого списку санкцій, щоб той міг продовжити бути посередником у переговорах з Росією.

У травні стало відомо, що російський мільярдер Роман Абрамович офіційно продав англійській футбольний клуб «Челсі». Однак вигоди від продажу він не отримає.

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