У Львові відновили історичну браму на вулиці Саксаганського

В центрі Львова ще одна відреставрована брама прикрашатиме вхід в історичний будинок. Цього разу фахівці відновили дубову браму на вулиці Саксаганського, 22. Реставрацію провели в межах міської програми співфінансування, повідомляє Бюро спадщини управління охорони історичного середовища.

«Ця дубова брама перебувала в поганому стані. Ліве і праве дверне полотно мали суттєві пошкодження в нижній частині, залишилися отвори від старих замків, повністю втрачена цокольна дошка. Окрім того, по всій площині брами майже повністю було втрачене декоративне різьблення. Добре що збереглися автентичні ковані решітки», – розповів майстер-реставратор Ростислав Малецький.

Фахівці замінили пошкоджену деревину, відчистили ковані елементи та встановили нове засклення. Втрачені декоративні оздоблення брами фахівці відновили за зразком історичних аналогів. Ускладнювала роботу реставраторам і висота брами, яка складає 4,2 м. Зокрема, при відновленні світлика.

«Вартість реставраційних робіт становила близько 75 000 грн. З цієї суми вклад учасників програми становив 22 500 грн, а решта суми – це співфінансування від міста», – розповів директор ЛКП «Бюро спадщини» Павло Богайчик.

Нагадаємо, у Львові завершився набір заявок для участі у Програмі співфінансування. Цього року «Бюро спадщини» управління охорони історичного середовища отримало ще 55 заявок на реставрацію історичних брам, 41 заявку на реставрацію історичних вікон та 9 заявок на заміну металопластикових вікон на дерев’яні.

Відповідно до програм співфінасування, у Львові при реставрації брам 70% вартості робіт оплачують з міського бюджету, а 30% – мешканці. При відновленні вікон 60% сплатить місто , а 40% – мешканці. А при заміні пластикових вікон на дерев’яні частки співфінансування рівні – 50% на 50%.

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