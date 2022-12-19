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Трамваї №1 та №2 знову курсують вулицею Бандери

Анастасія Диняк

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Смуга руху біля підпірної стінки вже відкрита для руху автівок та громадського транспорту. З 19 грудня вулицею С. Бандери відновили рух трамваїв №1 та №2. Про це повідомили у пресслужбі міської ради.

Так, на вихідних трамваї курсували у тестовому режимі. З понеділка, 19 грудня, рух відновили остаточно. На маршруті 6 трамваїв №1 курсують із орієнтовним інтервалом 10 хв, та 8 трамваїв №2 із орієнтовним інтервалом 8 хв.

«Ця смуга руху була перекрита близько 4 місяців у зв’язку з демонтажем аварійної підпірної стінки біля Органного залу. Роботи проводять в межах реконструкції вул. Бандери на замовлення ЛКП «Львівавтодор». Станом на зараз стару підпірну стінку вже повністю демонтовано, а щоб укріпити пагорб біля Органного залу, облаштовано нову стінку, поверх якої залишається зробити земляний схил зі зеленими насадженнями. Через погодні умови наразі ці роботи призупинені», – зазначили у ЛКП «Львівавтодор».

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