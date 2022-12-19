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НКРЕКП повертає позапланові виїзні перевірки

Андрій Котенський

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Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг повертає позапланові виїзні перевірки суб’єктів господарювання. Відповідне рішення НКРЕКП ухвалила на засіданні в понеділок, повідомляє Економічна правда.

До відновлених раніше позапланових невиїзних та планових перевірок додаються позапланові виїзні перевірки.

Планові та позапланові виїзні перевірки ліцензіатів, які провадять свою діяльність або розташовані на тимчасово окупованих територіях або у зоні бойових дій, не проводитимуть.

Позапланові та планові перевірки суб’єктів на ринку енергетики та компослуг було припинено з початком повномасштабного вторгнення згідно з урядовими рішеннями. Згодом було відновлено позапланові невиїзні, а трохи пізніше планові перевірки.

Як відомо, у НКРЕКП ухвалили, що в разі неможливості вчасно передати показники лічильника використання електроенергії, споживачам нараховуватимуть до сплати суми, які обчислюватимуть за понижувальним коефіцієнтом.

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