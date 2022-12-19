Львівські кардіологи перезапустили серце 101-річної пацієнтки

Львівські кардіологи перезапустили серце 101-річної жінки, встановивши третій на її віку кардіостимулятор. Про це йдеться у Facebook Першого медоб’єднання Львова.

Медики розповідають, що Марії Оробець зле стало два тижні тому. Вночі сильно запаморочилося в голові, бабусю кинуло у піт. Вона не могла підвестися з ліжка. З останніх сил пані Марія покликала на допомогу. Її почула онука, яка одразу викликала швидку. У знаки далася давня хвороба.

«Все своє життя Марія Петрівна важко працювала на полях та ніколи не скаржилась на здоров’я. 16 років тому вона уперше звернулась за медичною допомогою. І після низки обстежень їй діагностували AV-блокаду. Це – різке зниження частоти серцевих скорочень до критичного рівня, 17-20 ударів на хвилину», – кажуть лікарі.

Лікарі зазначають, що консервативне лікування бабусі уже не могло зарадити, тому спеціалісти встановили їй кардіостимулятор. Відтоді пристрій, що працює як комп’ютер, генерує електричні імпульси для стимуляції скорочення серцевого м’яза. Через сім років його замінили на новий. Однак він теж своє відпрацював.

«Відтак пані Марію знову в надважкому стані та з низькою частотою серцевих скорочень швидка доправила до нашої Лікарні Святого Пантелеймона Першого медоб’єднання Львова. Її тиск був критичним – 40/20 мм рт ст, пульс до 20 ударів на хвилину. Тож медики невідкладно взяли її до операційної та поставили новий, третій у житті бабусі, кардіостимулятор», – йдеться в повідомленні.

Уже за декілька хвилин стан пацієнтки стабілізувався. І на третій день після втручання вона поїхала додому.

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