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На Луганщині ЗСУ завдяки підпіллю вдарили по штабу окупантів 

Анастасія Диняк

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Українські військові уразили штаб російських окупантів у місті Щастя на Луганщині. Координати надало підпілля. Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Так, унаслідок удару вдалося знищити щонайменше 16 окупантів та 12 одиниць військової техніки. Окрім того, ще близько 40 росіян потрапили до шпиталю з травмами різної тяжкості.

«Удар став можливим завдяки координації підпілля та ЗСУ», – наголосили у Центрі.

За даними ЦНС, російські військові затрималися у Щасті лише на два дні. 14 грудня росіяни заїхали в приміщення одного з ПТУ у місті, а вже 16 грудня їх не стало.

Зазначимо, кожен мешканець тимчасово окупованих територій може наблизити момент звільнення свого населеного пункту. Анонімно повідомити про розташування ворога можна за посиланням.

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