Легалізація казино в Україні: плюси та мінуси

Розбираємо ефект від легалізації казино. Наскільки користувачі відчують зміни. Стане гірше чи краще для простого користувача. Усі висновки дивіться тут.

Ефект від легалізації казино в Україні: плюси та мінуси

Процес легалізації казино в Україні набув незворотного обігу. Законодавство суворо обмежує можливості онлайн-майданчиків надавати свої послуги для азартних розваг. Кожен сайт має пройти ліцензування – тобто діяти в рамках законодавчого поля. Що ж принесе для простого любителя ігор у покер та рулетку зміни, які ухвалила Верховна Рада.

Плюси

Достатньо подивитись на список розважальних інтернет-майданчиків на Мета (казино), щоб оцінити кількість таких сайтів. Здебільшого між ними немає серйозних відмінностей. Асортимент приблизно можна порівняти, різниця проявляється в деталях.

Наприклад, дуже важливо для будь-якого гравця гарантовано отримати виплату зі свого балансу. Її гарантує лише чесність та порядність власника онлайн-казино. У випадку, якщо користувач відкрив рахунок та розважається в ліцензованому закладі – у нього немає побоювання, що отримає відмову у виплаті.

А якщо ні, то власник отримає від уряду “чорну мітку” – його бізнес буде визнаний кримінальним і підлягає примусовій ліквідації. У цьому випадку гравець отримує виплату із спеціального фонду. Ризикувати репутацією та багатомільйонним бізнесом навряд чи хтось захоче. До речі і будь-яка суперечка між гравцем та онлайн-закладом вирішуватиметься в рамках закону. Оскільки кожна ліцензована установа має юридичну адресу в Україні, можна спокійно подавати на власника до суду чи арбітражу.

Захист від шахрайства з алгоритмом

Одним із важливих значень ліцензування є допуск до роботи закладів, які мають перевірені автомати на своєму майданчику. Кожен ігровий автомат повинен проходити контроль у розробника. Спеціальна служба провайдера стежить, щоб власники казино не маніпулювали з генератором випадкових чисел. Так забезпечується прозорість гри.

Недоліки

Єдиним недоліком, який виявлено у ліцензованих казино, є необхідність для успішних гравців декларувати свої доходи. Але обов’язок сплатити податок є набагато менш стомлюючим, ніж висока ймовірність повністю втратити ігровий депозит. При уважному вивченні слід визнати, що ліцензування казино вижене з ринку несумлінних власників та відвертих шахраїв. Кожен підприємець нестиме відповідальність за свої дії.

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