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РФ змінила місце запуску іранських дронів, бо вважає Криму вразливим, – розвідка Британії

Ольга Денисяка

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Російські війська, ймовірно, через занепокоєння щодо уразливості Криму перенесли запуски іранських дронів по Україні до Росії. Про це зранку 17 грудня повідомила британська розвідка.

Розвідка повідомляє, що останніми днями в російській кампанії дальніх ударів по критично важливій національній інфраструктурі України спостерігається пожвавлення.

 

«Хвилі ударів в основному складалися з повітряних і морських запусків крилатих ракет, але майже напевно також включали надані Іраном безпілотні літальні апарати (БПЛА), запущені з Краснодарського краю Росії», – йдеться в повідомленні.

Розвідка стверджує, що раніше ці БПЛА в основному запускалися з місць в окупованому Криму. Зміна місця запуску, ймовірно, пов’язана «з побоюваннями Росії щодо вразливості Криму, хоча це також зручно для поповнення запасів із ймовірної точки прибуття зброї в Росію, в Астрахань».

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