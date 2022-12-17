РФ змінила місце запуску іранських дронів, бо вважає Криму вразливим, – розвідка Британії

Російські війська, ймовірно, через занепокоєння щодо уразливості Криму перенесли запуски іранських дронів по Україні до Росії. Про це зранку 17 грудня повідомила британська розвідка.

Розвідка повідомляє, що останніми днями в російській кампанії дальніх ударів по критично важливій національній інфраструктурі України спостерігається пожвавлення.

«Хвилі ударів в основному складалися з повітряних і морських запусків крилатих ракет, але майже напевно також включали надані Іраном безпілотні літальні апарати (БПЛА), запущені з Краснодарського краю Росії», – йдеться в повідомленні.

Розвідка стверджує, що раніше ці БПЛА в основному запускалися з місць в окупованому Криму. Зміна місця запуску, ймовірно, пов’язана «з побоюваннями Росії щодо вразливості Криму, хоча це також зручно для поповнення запасів із ймовірної точки прибуття зброї в Росію, в Астрахань».

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