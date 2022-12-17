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Окупанти відводять частину військ від Каховки та Нової Каховки, - Генштаб

Ольга Денисяка

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Російські окупанти заявили, що до кінця року залишать Каховку та Нову Каховку. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у Facebook.

У повідомленні йдеться, що противник здійснює передислокацію окремих підрозділів та відводить частину своїх військ з Каховки та Нової Каховки Херсонської області в район населеного пункту Нижні Сірогози.

Зазначається, що серед місцевих жителів військовослужбовці поширюють інформацію, що Каховка буде залишена російськими військами до кінця цього року, тому, лояльним до окупантів місцевим, пропонують переїзд до тимчасово окупованого українського Криму.

Водночас у Луганській області окупанти продовжують здійснювати тиск на місцевих підприємців та примушують їх перереєстровувати бізнес за законодавством російської федерації.

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