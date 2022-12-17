Окупанти обстріляли Херсон: є загиблий та поранена

Зранку 17 грудня російські війська черговий раз обстріляли Херсон. Внаслідок ударів загинув 36-річний чоловік та була поранена 70-річна жінка. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

За інформацією посадовця, росіяни завдають ударів з РСЗВ та артилерії по Корабельному району Херсона.

36-річний чоловік, що перебував у автівці, загинув на місці. 70-річну жінку з пораненням доправили до лікарні. Наразі їй надають необхідну медичну допомогу.

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