У Самборі жінка зарізала чоловіка

У Самборі поліцейські затримали зловмисницю, підозрювану у жорстокому вбивстві знайомого. Про це Львівському портал повідомили у Відділі комунікації поліції Львівської області.

За даними відомства, 14 грудня о 23.00 до поліції надійшло повідомлення про те, що в одній із квартир на вулиці Шухевича у Самборі виявлено тіло чоловіка з ножовими пораненнями. На тілі 35-річного власника квартири правоохоронці виявили численні ножові поранення, які, що стали причиною смерті.

За попередніми даними, до скоєння злочинну причетна 37-річна мешканка Самбора. Під час конфлікту вона завдала господарю помешкання вісім ударів ножем у різні ділянки тіла. Зловмисницю вже затримано.

Жінці інкримінують умисне вбивство. Якщо її вину доведуть то їй загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Невдовзі суд обере підозрюваній запобіжний захід.

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