Під Львовом горів гараж із автомобілями

У Конопниці вогнеборці ліквідували пожежу в гаражі де спалахнув Ford Mustang та врятували від згорання ще чотири автомобілі що знаходились усередині. Про це Львіському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС України у Львівській області.

15 грудня о 06:22 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Городоцькій у селі Конопниця Львівського району. Пожежа виникла в бетонному гаражі, критому рубероїдом, розміром 20х15 м.

До місця виклику виїхали 14 рятувальників 2-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Львова. О 07:06 вогнеборці повністю ліквідували пожежу.

Внаслідок пожежі вогонь знищив автомобіль Ford Mustang, автозапчастини на площі 5 кв.м., дві акумуляторні батареї, пошкодив поруч розташований інший Ford Mustang – його задню праву частину та облицювання кузова.

Завдяки оперативним та злагодженим діям вогнеборців вдалось врятувати гараж та чотири автомобілі, що знаходились в середині поруч.

Причини та обставини виникнення пожежі встановлюються.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.