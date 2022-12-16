ОСТАННІ НОВИНИ

Під Львовом горів гараж із автомобілями

Андрій Котенський

|

У Конопниці вогнеборці ліквідували пожежу в гаражі де спалахнув Ford Mustang та врятували від згорання ще чотири автомобілі що знаходились усередині. Про це Львіському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС України у Львівській області.

15 грудня о 06:22 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Городоцькій у селі Конопниця Львівського району. Пожежа виникла в бетонному гаражі, критому рубероїдом, розміром 20х15 м.

До місця виклику виїхали 14 рятувальників 2-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Львова. О 07:06 вогнеборці повністю ліквідували пожежу.

Внаслідок пожежі вогонь знищив автомобіль Ford Mustang, автозапчастини на площі 5 кв.м., дві акумуляторні батареї, пошкодив поруч розташований інший Ford Mustang – його задню праву частину та облицювання кузова.

Завдяки оперативним та злагодженим діям вогнеборців вдалось врятувати гараж та чотири автомобілі, що знаходились в середині поруч.

Причини та обставини виникнення пожежі встановлюються.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Е-квиток на Львівщині: як та коли він працюватиме
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Е-квиток на Львівщині: як та коли він працюватиме

Львівська область першою в Україні запровадить е-квиток у приміських та міжміських автобусних маршрутах. Послуга безготі...

Міносвіти анонсувало новий формат вступної кампанії у 2023 році
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Міносвіти анонсувало новий формат вступної кампанії у 2023 році

У Міністерстві освіти і науки України не розглядають вступну кампанію у 2023 році за результатами традиційного зовнішньо...

Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона
Ольга ДЕНИСЯКА
Світ має знати правду: чому ЗМІ лишили акредитацій за репортажі з Херсона

Низку українських та іноземних журналістів позбавили акредитації за репортажі з Херсона, зроблені відразу після того, як...

Розкрадання військової допомоги: ганебний слід Львівської митниці
Галина ЯНКО
Розкрадання військової допомоги: ганебний слід Львівської митниці

Скандальна історія про те, як через Львівську митницю вдалося вкрасти у військових гуманітарну допомогу на 3 млн грн і «...

всі статті
Львівський портал