У МВС Польщі вибухнув «подарунок з України»

Міністерство Внутрішніх Справ Польщі повідомило про вибух «подарунка з України» в приміщенні головного управління поліції у Варшаві.

За даними польського відомства, вибух стався на передодні. Здетонував один із подарунків, який українські правоохоронці подарували польським колегам.

«Вчора о 7:50 в приміщенні, що примикає до кабінету начальника міліції, пролунав вибух. Один із подарунків, які Комендант отримав під час робочого візиту в Україну 11-12 грудня, де він зустрівся з керівництвом української поліції та ДСНС», – йдеться у повідомленні.

Польська сторона зазначає, що здетонував подарунок одного з керівників українських служб.

«Внаслідок вибуху комендант отримав незначні тілесні ушкодження і з учорашнього дня перебуває в лікарні на обстеженні. Також легкі поранення отримав цивільний співробітник ГУ Нацполіції, які не потребували госпіталізації», – йдеться у заяві МВС Польщі.

Польська сторона також звернулася до української з проханням надати відповідні пояснення. Справою займається прокуратура Польщі та відповідні служби.

За даними польських ЗМІ, причиною вибуху в Головному управлінні поліції Польщі міг стати подарований в Україні гранатомет, яким «гралися» поліцейські.

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