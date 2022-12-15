97% українців вірять, що Україна відіб’є напад рашистів

Абсолютна більшість українців, 97% опитаних, впевнені, що Україна зможе відбити напад Росії. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг», проведеного 20-21 листопада.

На кінець 2022 року більше 82% опитаних вважають, що справи в Україні йдуть у правильному напрямку, лише 7% – у неправильному. Оцінка напрямку розвитку справ як правильного домінує в усіх регіональних розподілах та вікових групах.

Водночас дві третини опитаних очікують, що 2023 рік буде кращим за попередній. 12% вважають, що рік буде таким самим, 16% – гіршим. У порівнянні із минулорічним дослідженням показники більш оптимістичніші. Також майже 90% дивляться у 2023 з оптимізмом, лише 6% з песимізмом.

Найгірше опитані оцінили економічну ситуацію в країні: 80% зазначили про погіршення, 10% – відсутність змін, лише 6% – про покращення. Про погіршення матеріального становища зазначили більше 60% родин.

Оцінюючи зміни в окремих сферах, найкращі оцінки спостерігаються в оцінці обороноздатності країни (90%) та міжнародному іміджі України (86%).

У сфері свободи слова і демократії половина опитаних не відчули змін, 34% – вважають, що тут ситуація покращилася, 12% – погіршилася. Щодо стану доріг 42% зазначили, що змін не відбулося, 24% – побачили покращення, 28% – погіршення.

Ситуація в боротьбі з корупцією не змінилася для 46%, покращилася – для 22%, погіршилася – для 17%. Якість медичного забезпечення та житлового комунальних послуг не змінилася майже для половини опитаних, покращилася для 12% і 8% відповідно, погіршилася.

Найгірше опитані оцінили ситуацію з цінами на основні товари та ліки (погіршилася для 94%), можливості знайти роботу (погіршилася для 72%) та якості освіти (погіршилася для 55%).

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