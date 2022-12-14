Зброя, георгіївські стрічки та прапори РФ: СБУ провела обшуки в офісах заборонених партій

Служба безпеки провела обшуки в офісах та помешканнях представників заборонених Комуністичної партії та політичної партії «Русь єдина» у Києві, Дніпрі і Кривому Розі. Про це повідомили в пресслужбі СБУ.



Під час обшуків знайшли зброю, георгіївські стрічки і прапори країни-агресора.

Крім того, виявили склади з прокремлівською літературою, агітаційними листівками із символікою тоталітарного режиму срср і «методички» російських пропагандистів. У них росіяни закликають до підтримки окупаційних угруповань рф і надають «рекомендації» щодо насильницького захоплення влади в Україні.

За даними СБУ, функціонери КПУ планували використати весь «арсенал» пропагандистських засобів для проведення агітаційно-масових заходів на підтримку ворога у разі захоплення Києва і Дніпропетровщини.

Вилучені матеріали направили на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій. Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушень і притягнення до відповідальності винних осіб.

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