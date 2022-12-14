Захисника «Азовсталі» Михайла Діанова успішно прооперували у США

Захисник «Азовсталі» Михайло Діанов успішно переніс операцію у США, повідомляє пресслужба ФК «Шахтар», який взяв на себе витрати на лікування Героя.

У вівторок, 13 грудня, Діанову прооперували праве плече в Сент-Луїсі (США).

Операція пройшла успішно. Після реабілітації права рука Михайла повноцінно функціонуватиме.

Найближчими днями Діанов повернеться до України.

Як відомо, Морський піхотинець зазнав кульового поранення в березні цього року, захищаючи Маріуполь.

Як відомо, у ніч на 22 вересня стало відомо, що Україна повернула з російського полону 215 військових. Серед них був Михайло Діанов.

Небайдужі Українці за два дні перерахували на лікування звільненого з полону захисника Маріуполя Михайла Діанова (Мішані) понад 7 мільйонів гривень.

Загалом на лікування Михайла Діанова зібрали 23 мільйони 430 тисяч гривень, щоправда усі кошти, які перерахували захиснику, він переадресував на лікування побратимам.

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