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ЗСУ знищили вже понад 95 тисяч російських військових в Україні

Андрій Котенський

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За добу Росія втратила в Україні ще півтисячі своїх військових. Про це йдеться на сторінці Генштабу у Facebook.

Загальні бойові втрати російських окупантів із 24 лютого по ранок 13 грудня орієнтовно склали:

особового складу / personnel — 95260 (+500) осіб ліквідовано

танків ‒ 2966 (+0) од,

бойових броньованих машин ‒ 5930 (+2) од,

артилерійських систем – 1931 (+2) од,

РСЗВ – 404 (+7) од,

засоби ППО ‒ 211 (+0) од,

літаків – 281 (+0) од,

гелікоптерів – 264 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1617 (+0),

крилаті ракети ‒ 592 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4549 (+5) од,

спеціальна техніка ‒ 170 (+1)

Всі дані уточнюються.

Зазначимо, що у своїх офіційних зведеннях Генштаб подає узагальнену кількість загиблих російських військових. Натомість поранених окупантів у рази більше.

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